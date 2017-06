Van der Vlag naar Be Quick 1887; 39-jarige doelman is er nog niet klaar mee

Doelman Peter van der Vlag speelt volgend seizoen voor Be Quick 1887. De 39-jarige Van der Vlag kreeg bij FC Groningen geen contractverlenging als tweede doelman. Hij kon uit meerdere aanbiedingen kiezen, maar koos voor de derde divisionist uit Haren. Van der Vlag speelde ruim vierhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal en was na een goed gesprek overtuigd om zijn kunsten op de Esserberg te gaan vertonen.

Van der Vlag begon zijn loopbaan twintig jaar geleden bij SC Veendam. Daarna ging het via Go Ahead Eagles, Cambuur Leeuwarden, weer Veendam, nogmaals Go Ahead Eagles en FC Emmen in 2014 naar FC Groningen. Daar was hij de laatste jaren de tweede doelman achter Sergio Padt. Het is geen uitgemaakte zaak dat Van der Vlag per definitie ook onder de lat staat bij het team van trainer Kevin Waalderbos. De eveneens in Wildervank woonachtige Robert Smit komt over van Nieuw Buinen. Van der Vlag gaat de concurrentie aan met deze 24-jarige doelman.