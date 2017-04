Tsjechen winnen 22e Holland Nordic Basketball Tournament

Het 22e HNBT kende een aansprekende winnaar in BCM Orli Prostejov. De ploeg uit de hoogste Tsjechische klasse versloeg de Tornado Basketball Academy uit Litouwen met 77-62 nadat het in de poulewedstrijden al ongenaakbaar was gebleken.

De thuisploeg Donar leek op een verrassing af te stevenen, maar vooral door het geblesseerd uitvallen van sterkhouders Sjoerd Koopmans en Daan Maring moest het team genoegen nemen met plaats 4 na verlies tegen de Young Rasta Dragons uit Duitsland. Door het op het laatste moment afhaken van Limburg United (België) aan het toernooi moest er in allerijl geïmproviseerd worden door de organisatie. Er werd een combinatie team van talenten samengesteld uit de verenigingen Groene Uilen en Celeritas. Ook de jeugd- en coachclinics konden zich verheugen in warme belangstelling. Al met al is de organisatie van dit 22e HNBT zeer te spreken over een zeer succesvol en geslaagd evenement.

De eindstand:

1 BCM Orli Prostejov (Tsjechië)

2 Tornado Basketball Academy (Litouwen)

3 Young Rasta Dragons (Duitsland)

4 Donar (Nederland)

5 Myerscough Academy (Groot Brittannië)

6 Sloboda Tuzla (Bosnië-Herzegovina)

7 KK Jance (Slovenië)

8 Groninger Selectie (Nederland)