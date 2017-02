Trainer Mischa Visser vertrekt na vier jaar bij Be Quick 1887; het is tijd voor wat nieuws

In een tweet laat Visser weten voor volgend seizoen weer op zoek te zijn naar een lerende omgeving. Toen de nu 30-jarige Visser ruim drieënhalf jaar geleden begon op de Esserberg maakte Be Quick het debuut in de Topklasse. Dat werd geen succes. Na twee jaar terug in de Hoofdklasse volgende vorig seizoen promotie naar de Derde Divisie. Momenteel staat de Good Old vierde en dat is boven verwachting. De doelstelling was handhaving, maar de jeugdopleiding werpt zijn vruchten af. Een kleine twee weken geleden werd nog bekend dat in de jaarlijkse ranglijst van het blad de Voetbaltrainer Be Quick tweede staat in de top tweehonderd.



Op de site van Be Quick reageert Visser: “De keuze om na dit seizoen afscheid te nemen van Be Quick 1887 was dan ook een zeer lastige. Wanneer ik gebleven was, weet ik zeker dat het weer een leuk seizoen met enthousiaste/ambitieuze stafleden en spelers zou zijn geweest. Maar ik merk dat ik mijzelf weer verder wil ontwikkelen in een andere omgeving. Hoe die andere omgeving er uit gaat zien is nog niet bekend, dat is mede afhankelijk van toelating tot de cursus Coach Betaald Voetbal. Straks heb ik deze geweldige vereniging vier seizoenen als hoofdtrainer mogen vertegenwoordigen. Met een zeer trots gevoel zal ik na dit seizoen de Esserberg verlaten, om er als supporter regelmatig terug te keren.”