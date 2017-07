Tom-Jelte Slagter kan het nog; na ruim zestien maanden weer een overwinning

Terwijl alle aandacht van het mondiale wielrennen op de Tour de France gericht is, was Tom-Jelte Slagter dinsdag in Oostenrijk het middelpunt in de Ronde van Oostenrijk. De Groninger won de tweede etappe. In de rit over bijna 200 kilometer van Wieselburg naar Pöggstall ontsnapte Slagter met drie anderen op de plaatselijke omlopen en toonde zich de rapste. Zijn eerste zege sinds 20 februari 2016.

Toen was Slagter de snelste in de eerste etappe in de Ronde van de Haut Var in Frankrijk. Dit seizoen kon de tegenwoordig in Nijbeets woonachtige wielrenner slechts één keer een top tien notering overleggen tot nu toe. Op 21 januari eindigde hij als tiende in de vijfde etappe van de Tour Down Under. In de finale rondjes met een aantal keren een paar steile klimmetjes ging Slagter met landgenoot Martijn Tusveld, de Spanjaard Miguel Angel Lopez en Mekseb Debesay uit Iritrea aan de haal. De vier bleven het peloton net voor en konden gaan sprinten voor de dagzege. Slagter toonde zich de rapste.



Slagter was na afloop uiteraard zeer ingenomen met de overwinning en vond het een beloning voor al zijn trainingsarbeid en het blijven hopen op een goed resultaat. De zege was extra belangrijk, omdat de hoofdsponsor van Cannondale-Drapac er aan het einde van het seizoen mee ophoudt, waardoor de toekomst onzeker is. Daardoor is het belangrijk om als renner positief in beeld te komen.