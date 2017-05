Tom Hiariej naar Australië; voor twee jaar naar Central Coast Mariners

De 28-jarige Tom Hiariej die recent afscheid nam bij FC Groningen zet zijn loopbaan voort in Australië. De voetballer die bijna 200 wedstrijden voor de FC speelde heeft voor 2 jaar getekend bij Central Coast Mariners. De club komt uit Gosford gelegen in de regio New South Wales. Hiermee wordt alsnog geregeld wat in de winterstop al speelde, maar toen wilde FC Groningen Hiariej niet wilde laten gaan.

Gosford is een stad aan zee en het ligt op een uurtje rijden van Sydney. Het contact dateert van de uitwedstrijd tegen PSV afgelopen seizoen. Het duel eindigde in 0-0 en trainer Paul Okon van de Mariners was aanwezig. Destijds viel hem het oog op Hiariej. De geboren Winschoter debuteerde in 2007 voor FC Groningen, maar was eigenlijk nooit onomstreden. Hij speelde veelal als verdedigende middenvelder of als rechtsback. Periodes in de basis werden vaak gevolgd door het weer langere tijd warmhouden van de bank. Dat heeft hij inmiddels wel gezien. Vandaar het besluit om voor het avontuur te gaan.