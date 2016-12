Tiviakov nu alleen aan de leiding bij Schaakfestival; na zege op concurrent Chigaev

Met wit speelde Tiviakov een rustige partij en hij kon via materieel voordeel de partij naar zich toe trekken. Hierdoor staat de grootmeester nu een half punt voor op de nummer twee en zou het zomaar kunnen dat Tiviakov alleenheerser blijkt te zijn tijdens deze editie van Chess Festival Groningen. Daar kan woensdag in de zevende ronde alweer meer duidelijkheid over komen. Tiviakov speelt dan tegen zijn op dit moment belangrijkste uitdager Jinshi Bai. De Chinees is nog ongeslagen en heeft 5 punten. Hij is de enige met 5 punten. Daarna volgt een groep van 5 spelers met 4,5 punten. Jan Werle uit Groningen kon zijn opmars geen vervolg geven en verloor in de zesde ronde. Hij is teruggevallen naar de achtste plaats met 3,5 punten. Het Schaakfestival Groningen duurt tot en met 30 december.