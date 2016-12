Tiviakov mee aan de leiding op Schaakfestival Groningen; samen met Rus Chigaev

Het Schaakfestival Groningen heeft in de A-groep na vijf speelrondes twee koplopers. Sergey Tiviakov uit Groningen en de Rus Maksim Chigaev zijn nog ongeslagen en hebben beiden 4,5 punten. De twee koplopers spelen dinsdag in de zesde ronde tegen elkaar. Vier spelers met vier punten zitten de twee op de hielen. Het schaaktoernooi duurt nog tot en met 30 december.

Tiviakov speelde zaterdag tegen zijn leerling Lucas van Foreest en daar won de tot Nederlander geneutraliseerde voormalige Rus eenvoudig van. Na een rustdag op Eerste Kerstdag ging het toernooi maandag verder met de vijfde ronde. Toen kreeg de Chinees Rui Gao weinig kans. De opzet van het toernooi is dat steeds de spelers met de meeste punten elkaar treffen, waardoor Tiviakov dinsdag op Chigaev stuit. Jan Werle uit Groningen kreeg weer aansluiting bij de subtop. Hij haalde in de afgelopen twee speelrondes 1,5 punt en staat nu gedeeld zevende met 3,5 punten. In de Open A-groep wordt om een totaalprijzengeld van 6.000 euro gespeeld.