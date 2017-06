Thijmen Kupers overtreft zichzelf; winst bij FBK Games in nieuw record

Atleet Thijmen Kupers uit Groningen heeft zondag een barrière geslecht. Voor het eerst in zijn loopbaan liep hij sneller dan 1.45.00 minuten. Kupers zegevierde tijdens de FBK Games in Hengelo op de 800 meter in een tijd van 1.44.99 minuten. Een nieuw persoonlijk record. De atleet van Team 4Mijl sloeg zijn slag in de laatste honderd meter met een fenomenale eindsprint. Zijn vorige beste tijd dateerde van juli 2016; 1.45.25 minuten.

In een internationaal topveld trof de 25-jarige Kupers onder meer de Kenianen Timothy Kitum, Nicholas Kipkoech en Leonoard Kosencha die allen een persoonlijk record van ver onder de 1.44 minuten hadden staan. Na 100 meter kozen de atleten positie en Kupers zat vanaf het begin van de race in een goede positie in de binnenbaan. Gehaasd door de nederlands recordhouder Bram Som kwamen de atleten na 400 meter door in 51 seconden. Kupers bleef gedurende de race in positie, maar dreigde in de laatste bocht wel ingesloten te worden. Honderd meter voor de finish kwam het gaatje wat Kupers nodig had en liep hij magistraal bij de concurrentie vandaan. De middenafstandsloper had zich eerder dit jaar al geplaatst voor het WK atletiek in Londen. Met deze tijd mag hij gaan dromen over een mooi resultaat aldaar.