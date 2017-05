Thijmen Kupers loopt in Shanghai; eerste kans op WK limiet

Ook de Poolse Europese indoorkampioen Adam Kszczot is van de partij. Ter voorbereiding op het nieuwe buitenseizoen verbleef Kupers in April een aantal weken in Amerika voor een hoogtestage. Hij verbleef in Flagstaff in Arizona. Een plaats op 2.200 meter boven de zeespiegel. Het doel is om zo snel mogelijk de limiet te lopen. In China is daar zaterdag de eerste gelegenheid voor. De limiet voor het WK is 1.45.90 minuten. Het persoonlijk record van Kupers is 1.45.23 minuten.