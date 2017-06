Thijmen Kupers blijft het goed doen; nu winst bij Diamond League in Stockholm

Het was een zonnig maar winderig in het stadion van Stockholm. Bram Som, de haas van dienst, was er ietwat bezorgd over en wilde het veld zo goed mogelijk tot 500 meter brengen. De strategie van de 26-jarige atleet van team 4 Mijl was duidelijk. 'Mijn plan was hierdoor gemakkelijk. Ik wilde zo dicht mogelijk achter Kszczot lopen en hem in het laatste stuk voorbij proberen te sprinten. En zo geschiedde. Door de wind had Kupers het niet gemakkelijk, maar met nog 100 meter te gaan zat hij nog steeds strak in de rug van Kszczot. 'Het was alsof ik de tactiek van vorige week kon kopieren en wederom had ik een goede eindsprint. Ik was zo blij met de winst dat ik niet eens naar de tijd had gekeken. Na de finish zag ik pas dat ik bijna net zo hard had gelopen als in Hengelo, slechts 0.03 langzamer.'



Daar verbeterde hij vorige week zijn persoonlijk record. Zo verkeert Kupers momenteel in de vorm van zijn leven en is zijn positie binnen het veld van de 800-meter lopers rijzende. Komende week vertrekt Kupers met het Nederlandse team naar Lille. Daar vindt komend weekend het Europees kampioenschap voor landenteams plaats. Hier zal hij wederom Kszczot tegenkomen.