Simon Kuipers wordt trainer bij Iskate; met aandacht voor zowel sprinters als allrounders

'iSkate wil een nieuwe richting inslaan en ik breng een frisse, nieuwe kijk in,' zegt Kuipers. 'De ploegen bulken van het talent, en dat hebben de schaatsers ook regelmatig laten zien, maar voor de Spelen willen we het niveau verder omhoog brengen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.' De 34-jarige oud-topschaatser ziet voor zichzelf vooral een rol weggelegd als techniektrainer. 'Iedereen traint hard en goed, ik denk dat er vooral op het technische vlak veel te winnen is.'



Kuipers denkt ook mee over de invulling van Team AfterPay en Team Plantina allround. 'Beide teams gaan er iets anders uitzien, er zijn diverse combinaties mogelijk. We willen daar deze maand alle knopen over hebben doorgehakt. We gaan in ieder geval alle mogelijkheden van iSkate benutten.' Met het aantrekken van Kuipers krijgt iSkate de trainersstaf langzaam weer op orde. Zo vertrokken het afgelopen halfjaar de broers Erwin en Martin ten Hove.