Selectie Lycurgus krijgt verder vorm; Frits van Gestel negende speler voor nieuwe seizoen

Hij is 24 jaar en voor zijn leeftijd al zeer ervaren. Op 7-jarige leeftijd begonnen bij VC ODI in zijn geboortedorp, het Brabantse Middelbeers. Na met STV Tilburg te zijn gepromoveerd ging Van Gestel in 2013 naar Orion. Daarna stond hij tussen 2014 en 2016 onder contract in Zwolle bij Landstede. Daar veroverde de 1.96 lange speler in 2014 de Supercup, de beker en de landstitel. Een jaar later werd de titel geprolongeerd en kon de beker wederom in de prijzenkast gezet worden. Afgelopen seizoen Afgelopen seizoen werd Dynamo door Abiant Lycurgus in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld.

Vorig seizoen veranderde de nieuweling ook van positie. In zijn eerste jaren was Van Gestel libero, maar de switch naar passer-loper werd gemaakt. ‘Toen ik naar Tilburg ging was ik maar één meter zeventig, maar ik heb een late groeispurt doorgemaakt. De overgang is me uitstekend bevallen. Je bent veel meer betrokken bij het spel en ik heb er dan ook geen seconde aan gedacht om weer libero te zijn.’ De ambitie van Van Gestel is duidelijk. ‘Ik hoop dat we weer kampioen worden en dat we het hoofdtoernooi van de Champions League halen. Dan moeten we een beetje geluk hebben met de loting, maar het moet wel de ambitie zijn.’

Naast het sportieve is Van Gestel bezig met een studie bouwkunde. Het komende seizoen hoopt hij af te studeren.