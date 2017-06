Seizoenkaartverkoop FC Groningen blijft tegenvallen; belactie om afhakers over streep te trekken

De actie vond woensdagavond plaats in de hoop nog veel afhakers na een gesprek alsnog over de streep te trekken. De redenen zijn zeer divers van aard. Los van de tegenvallende prestaties op het veld is ook het feit dat de vaste speeltijd van zondagmiddag om 14.30 uur niet meer bestaat. Vorig seizoen speelde FC Groningen relatief vaak op zaterdagavond, waarbij een aantal keren pas om 20.45 uur afgetrapt werd. De club kan er niks aan doen dat het speelschema tegenwoordig zo versnipperd is, maar het wordt door een groep fans niet gewaardeerd. Mogelijk dat de terugkeer van Ron Jans bij FC Groningen een positief effect heeft.



Feit is dat de FC in het seizoen 2011-2012 nog ruim 16.000 seizoenkaarten aan de man bracht. Dat is de afgelopen jaren gezakt naar 12.000 met een opleving in het seizoen 2015-2016. Toen werden 14.000 seizoenkaarten verkocht. Het positieve effect van de bekerwinst. Ten opzichte van zes jaar is inmiddels ruim veertig procent van de vaste bezoekers verdwenen. Op dit moment lijkt het niet realistisch om te denken dat hiervan komend seizoen nog veel terugkomen.