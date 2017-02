Schaatsers RTC Noord naar wereldbekerfinale junioren in Erfurt

Afgelopen weekend werd Chris Huizinga Nederlands kampioen allroundschaatsen bij de junioren A. De rijder uit Garnwerd is mede vanwege deze titel geselecteerd voor de wereldbekerfinale in Erfurt. Deze finale wordt komend weekend verreden en is de laatste voorbereidende wedstrijd op het WK voor junioren. Deze wedstrijd wordt van vrijdag 17 tot en met zondag 19 februari in Helsinki georganiseerd.

Huizinga is voor het laatste jaar junior en zijn grote doel is om zich in Helsinki te laten kronen tot wereldkampioen. Hij maakt zich al wel enige zorgen over de omstandigheden. Er wordt op een buitenbaan gereden, waardoor de vrees is dat de omstandigheden niet voor iedereen gelijk zijn. Het RTC Noord, waar Huizinga nog deel van uit maakt, valt onder de Groningse schaatsorganisatie ISkate en levert ook Nick Deelstra en Martin Talsma als deelnemers voor de finale in Erfurt.