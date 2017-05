Rob de Waard is onderweg naar Rotterdam; in drie dagen 260 kilometer naar de Coolsingel

Feyenoord-supporter Rob de Waard is donderdagmorgen in de regen begonnen aan zijn missie. In drie dagen van Groningen naar de Coolsingel in Rotterdam fietsen. Als opmaat naar het verwachte kampioensfeest komende zondag. De weersomstandigheden waren een tegenvaller, maar de wind komt uit de goede hoek, waardoor De Waard in ieder geval de eerste twee dagen de wind in de rug heeft.

Voor het vertrek poseerde De Waard, in het dagelijks leven directeur van het Huis voor de Sport in Groningen, in een Feyenoord-shirt voor de aanwezige media om vervolgens rond de klok van tien uur koers te zetten richting Peize om via Norg, Veenhuizen, Oosterwolde en Wolvega in de loop van de middag aan te komen in Emmeloord. Het einde van dag één. Dag twee gaat globaal richting Weesp. Om op zaterdagmiddag door familie en vrienden onthaalt te worden op de Coolsingel. Zondag zit de 61-jarige De Waard in De Kuip om de wedstrijd Excelsior - Feyenoord op een groot videoscherm te bekijken. Als het goed gaat begint daarna het kampioensfeest waar de fans al achttien jaar op wachten.

De ludieke actie komt voort uit het feit dat De Waard zich een aantal weken geleden in kleine kring liet ontvallen dat als Feyenoord kampioen zou worden hij op de fiets naar Rotterdam zou gaan. ‘Geen woorden maar daden zeg ik. Feyenoord-supporter zijn, is ook vaak afzien en dat kan dit avontuur ook worden.’ De Waard onderneemt zijn tocht op een oude Giant sportfiets, die hij in 1998 kreeg toen hij afscheid nam als Directeur Sport en Recreatie van de Gemeente Utrecht.

Op 18 februari 1962 zette de toen 7-jarige De Waard zijn eerste stappen in Stadion De Kuip. Het betrof de wedstrijd Feyenoord – DWS, uitslag 5-2. De Waard is geboren in Doesburg, maar een oom woonde in Vreewijk. Een wijk aan de overkant van De Kuip. ‘Dan gingen we daar met mijn vader koffie drinken en daarna naar de wedstrijd. Je weet het he, één keer in De Kuip, altijd in De Kuip.’ Ook was het in die jaren dat de kleine Rob met zijn ouders vaak met de trein naar familie in Dordrecht ging en dan steevast langs De Kuip kwam. Hetgeen altijd grote indruk maakte. De Waard zag al meer dan vijfhonderd wedstrijden in De Kuip.