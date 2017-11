Regionale springtalenten krijgen in 't Zandt kans op ervaring in internationale sfeer

De organisatie van de springwedstrijd ‘van ’t Gras naar ’t Zandt’ is blij met deze extra toevoeging aan het wedstrijdprogramma. De inschrijving is open voor de paarden die springen in de klassen M en Z. De hoogste drie geplaatste combinaties per klasse krijgen een ticket voor de finale in Drachten. Daarnaast zal er in de lagere klassen bij de paarden en door de ponyruiters gestreden worden om de mooie prijzen in de indoor accommodatie van paardensportvereniging Z.E.O. Met goede bodems in de rijhallen, een gezellige sfeer én de nieuwe ledverlichting in de wedstrijdring zijn alle ingrediënten voor twee dagen boeiende paardensport aanwezig.



Z.E.O is een actieve vereniging en organiseert op het Hogeland regelmatig wedstrijden. Jur Vrieling uit Holwierde is het meest vooraanstaande lid. Als Vrieling in de gelegenheid is, komt hij meestal naar 't Zandt om jonge paarden een kans te geven. Bij deze wedstrijd is Vrieling niet van de partij, omdat hij in hetzelfde weekend een poging doet om met VDL Glasgow van 't Merelsnest de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart op zijn naam te schrijven.