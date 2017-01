Podiumplaats voor Robert Post; derde tijdens NK Marathonschaatsen in Heerenveen

Robert Post uit Groningen is op Nieuwjaarsdag derde geworden tijdens het Nederlandskampioenschap marathonschaatsen op het kunstijs van Thialf. Post nam daarmee revanche op de eerste maanden van het seizoen. Daarin had de 24-jarige schaatser veelvuldig te maken met valpartijen, waardoor hij vaak niet de uitslagen kon rijden die hij wilde.

Het was vanaf het begin een keiharde koers. In de wedstrijd over 150 ronden wilden vele rijders zo snel mogelijk een ronde voorsprong nemen. Hierdoor lag het tempo hoog en viel het zelden stil. Na afloop bleek er een gemiddelde van ruim 47 kilometer per uur gereden te zijn. Favorieten als Gary Hekman, gevallen, staakten vroegtijdig de strijd. In totaal twaalf rijders namen één ronde voorsprong. Acht schaatsers, waaronder Post en Sjoerd den Hertog uit Groningen, namen twee rondes voorsprong.



Bob de Vries uit Haule en Remco Schouten uit Amerstol pakten met zijn tweetjes zelfs drie rondes voorsprong. Uiteindelijk toonde De Vries zich in de eindsprint royaal de sterkste. Post eindigde achter zijn ploeggenoot als derde en troefde Niels Mesu voor de strijd om het brons af. Den Hertog finishte als zevende. Johan Knol uit Midwolde won de sprint van het peloton en eindigde daarmee op de dertiende plaats.