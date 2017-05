Geen Premier League voor Bakkati; strafschoppen doen Reading das om

Net niet, dat is van toepassing op de Groninger voetbaltrainer Said Bakkati. Hij is dit seizoen één van de assistenten van hoofdcoach Jaap Stam bij Reading in Engeland. Het ging zo goed dat maandagavond tegen Huddersfield Town om promotie naar het hoogste niveau gespeeld werd. De strafschoppenreeks ging helaas met 4-3 verloren, waardoor de sprong naar de Premier League helaas niet gemaakt wordt.

De 35-jarige Bakkati ging vorige zomer met Stam mee naar Engeland, nadat ze al een jaar samengewerkt hadden bij Ajax. Andries Ulderink, oud-trainer van De Graafschap en Go Ahead Eagles, is de andere assistent. Bakkati leerde het voetballen bij GVAV Rapiditas in de stad Groningen. Hij ging niet naar FC Groningen, maar naar SC Heerenveen. Daar debuteerde hij op 9 maart 2001. Daarna ging het via ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, FC Zwolle en FC Emmen. Daar sloot Bakkati in 2015 zijn voetballoopbaan af. Sindsdien is hij trainer. Deze tot nu toe korte loopbaan bracht maandagavond al bijna een prachtig hoogtepunt. Zover kwam het dus niet, waardoor Reading het volgend seizoen het weer op het één na hoogste niveau in Engeland moet proberen.