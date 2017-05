Mollema doorstaat eerste test in Giro; Slagter en Keizer op grote achterstand na rit vier

Bauke Mollema kan tevreden terugkijken op de vierde etappe van de Ronde van Italië. De Groninger kwam dinsdag in de eerste groep over de streep bovenop de vulkaan Etna. Mollema was na 181 kilometer negende op 29 seconden van de winnaar Jan Polanc. De Sloveen overleefde als enige uit een lange ontsnapping van vier renners. Mollema klom van de 26e naar de achtste positie met een achterstand van tien seconden op de nieuwe leider Bob Jungels uit Luxemburg.

Het was voor Tom-Jelte Slagter en Martijn Keizer een ander verhaal. Niet geheel verrassend, omdat Slagter zijn dagen uit wil kiezen om voor etappewinst te gaan en Keizer moet knechten voor zijn ploeggenoot Steven Kruiswijk. Slagter verloor bijna twaalf minuten en Muntendammer Keizer kwam bijna 23 minuten na de winnaar over de streep op de vulkaan, waar een paar maanden geleden nog hete lava uitstroomde.



Na afloop liet Mollema via zijn ploeg Trek Segafredo weten niet echt een goede dag te hebben gehad. Vooral in het tweede deel van de etappe voelde de klimmer zich minder. 'Het was een goede dag om een slechte dag te hebben.' Woensdag is een dag voor de sprinters. Daarna volgen een aantal aankomsten met pittige finishes. De eerst volgende aankomst bergop is komende zondag. Dan staat de slotklim naar Blockhaus op het programma.