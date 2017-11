Mimoun Mahi opnieuw negatief in publiciteit; aanleiding schorsing komt naar buiten

Diverse media waaronder Quote en RTV Noord hebben de aanleiding van de schorsing van Mimoun Mahi naar buiten gebracht. De aanvaller van FC Groningen zou collega Lars Veldwijk dood hebben gewenst tijdens en na afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II. Volgens Quote zijn Lars Veldwijk en zijn vriendin recent betrokken geweest bij een gewapende overval. De twee waren in het casino in Amsterdam toen dat gebeurde.

Mahi zou gezegd hebben dat ze Veldwijk tijdens die overval maar dood hadden moeten schieten. Na afloop zou het in de kleedkamer verder zijn gegaan met vervelende scheldpartijen, waarin onder andere enge ziektes toegewenst werden. De schorsing van Mahi duurde een week en afgelopen zaterdag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd bij Heracles Almelo stonden de twee weer samen in het veld. Naar verluidt heeft een deel van de selectie het inmiddels helemaal gehad met de topscorer van het vorige seizoen. RTV Noord meldt dat de maat voor diverse spelers nu helemaal vol is en dat ze hopen dat Mahi zo snel mogelijk vertrekt. FC Groningen verloor zaterdag voor de vijfde keer op rij en staat voorlaatste in de Eredivisie.