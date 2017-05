Lycurgus zet uitstekende stap richting nieuwe titel; 3-1 zege in eerste finale

Maar zover is het nog lang niet vertelde coach Taaij na afloop. 'Het is allerminst een ploeg waar je enige vorm van onderschatting voor moet hebben. Het is gewoon een hele goeie ploeg, die terecht eerste geworden is in de competitie. Met name omdat ze stabiel zijn en gewoon veel routine en ervaring hebben.' Dat bleek misschien wel in de eerste set toen Lycurgus er niet in slaagde om de motor aan de praat te krijgen. Aanvoerder Wytze Kooistra, Bryan Fraser, Mikelis Berzins, Nick Olson, Dennis Borst, Matt West en Just Dronkers speelden een slechte eerste set en gaven de gasten alle gelegenheid om in de wedstrijd te komen.



De achterstand bedroeg snel vijf punten. De maximale achterstand werd bij de stand 20-13 in het voordeel van Orion genoteerd. Het werd nog wel 18-21, maar een aanval van Pim Kamps ging door het blok bij het volgende punt. Dat betekende 18-22 en daarmee kon er een kruis over de eerste set. Vanaf set twee begon het serieus te draaien bij Lycurgus. Onder leiding van een aanvallend voortreffelijke Kooistra. Hij was niet te stoppen en ramde bijkans iedere bal tegen de grond. Dat werkte aanstekelijk op het team waardoor het niveau omhoog ging. Dronkers speelde passend ook sterk en Borst heerste aan het net.



Toch moest een 18-16 achterstand weggepoetst worden. Via Borst en twee keer Kooistra werd een 19-18 voorsprong verkregen. Het werd nog 19-19, waarna twee killblocks op rij van Fraser en West voor een beslissende marge zorgden. Kooistra tekende voor 23-20 en 24-20. Precies daartussenin kwam Auke van de Kamp binnen de lijnen voor de tegenvallende Berzins. Een ace van Van de Kamp zorgde ervoor dat het eerste de beste setpoint direct gegrepen werd.



Net als in de tweede set lukte het ook in de derde set om in de fase van de big points, boven de twintig, toe te slaan. Een nieuwe ace van Van de Kamp zette 23-21 op het bord. Het werd nog 23-22, maar wie anders dan Kooistra joeg de stand naar setpoint. Een prachtig killblock van Fraser was goed voor een 2-1 voorsprong in sets. De vierde set leek bij een 6-1 voorsprong al gedaan, maar de taaiheid van Orion bleek in die periode eens te meer. Het werd gewoon weer 11-11. Daarna werd toch weer een gaatje geslagen en toen Borst (21-17) en Kooistra (22-17) succesvol waren stond het publiek op de banken. Het was een kwestie van aftellen. Het 26e punt van Kooistra betekende het eerste matchpoint. Kamps sloeg de eerst volgende aanval uit en toen ging het dak van Plaza er af. Komende zondag heeft Lycurgus aan het winnen van twee sets voldoende om de titel te prolongeren.