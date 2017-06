Lycurgus voor Champions League naar Kosovo; Europese duels op 18 en 22 oktober

De volleyballers van Abiant Lycurgus weten waar ze aan toe zijn in de Champions League. De landskampioen is gekoppeld aan KV Luboteni Ferizaj uit Kosovo als tegenstander. Dat heeft de loting woensdag uitgewezen. Lycurgus speelt eerst uit op 18 oktober en de return is, mits MartiniPlaza dan beschikbaar is, op zondag 22 oktober. Mocht KV Luboteni verslagen worden dan wacht in de volgende ronde een oude bekende; Noliko Maaseik. Vorig seizoen eindigde het Champions League avontuur tegen deze Belgische ploeg.

De speeldata hiervan zijn 8 en 12 november, waarbij dan eerst in Groningen gespeeld wordt. Zover is het nog lang niet weet ook coach Arjan Taaij, die op de website van de club laat weten wel goede kansen te zien op de Kosovaren te verslaan. ‘Maar sportief hebben we wel een goede kans denk ik. Dan baseer ik me op de feiten als Europese ranking van de nationale teams en ook de onbekendheid van de Kosovaarse competitie. Ik vroeg me af ken ik de competitie? Weet ik iets van het nationale team? Kan ik een speler noemen? Steeds is het antwoord nee. Dat zegt wel iets over de status van het land denk ik.’ KV Luboteni verloor vorig seizoen in de Challenge Cup, het derde Europese niveau, twee keer met 3-0 van Maccabi Tel Aviv uit Israël.