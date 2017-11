Lycurgus redt het niet in Champions League; 3-1 verlies tegen Maaseik

Het is Abiant Lycurgus niet gelukt om in de derde voorronde van de Champions League te stunten tegen Noliko Maaseik. De Belgen wonnen met 3-1 in een met 1.200 toeschouwers uitverkocht Alfa-college Sportcentrum; 19-25, 25-22, 17-25 en 22-25. De return is zondag om 15.00 uur in de Steengoed Arena in Maaseik.

Na afloop werd veel gesproken over de 17-13 voorsprong in de vierde set, waarmee een beslissende vijfde set voor het grijpen leek. Het bleef bij leek, want het glipte de ploeg van coach Arjan Taaij uit handen. Zes punten op rij, grotendeels door eigen fouten kon Maaseik in die fase bijschrijven, waardoor het momentum verdween en de gasten de wedstrijd in vier sets uit de brand konden slepen.

De 1.200 aanwezigen zagen een nerveus startend Abiant Lycurgus, waardoor in de eerste set voortdurend achter de feiten aangelopen werd. Wytze Kooistra, Auke van de Kamp, Frits van Gestel, Stijn van Schie, Niels de Vries, Erik Mattson en Carlos Mora Sabaté begonnen in de basis aan het karwei tegen de Belgische recordkampioen. De maximale achterstand in de eerste set bedroeg acht punten bij 12-20. Toen was al duidelijk dat een verrassende start er niet in zat. Toen Van Gestel een bal uitsloeg was het eerste setverlies een feit.

Het tweede bedrijf liet een ander beeld zijn. De thuisploeg stond vrijwel de hele set aan de goede kant van de score. Allen toen het van 9-7 naar 9-11 ging werd het even kritisch, maar vooral Van Schie en Van de Kamp sleepten de ploeg er in die fase aanvallend doorheen. De blokkering was ook beter op orde, waardoor er meer controle op het spel van Maaseik uitgevoerd kon worden. Dat bracht setwinst. Vanaf 20-20 toonden de spelers koelbloedigheid in de aanval. Kooistra benutte een middenaanval; 23-21. Vervolgens ontstonden er drie setpoints. De eerste ging nog in rook op, maar bij de volgende timmerde Van Schie de bal langs de lijn snoeihard tegen de grond.

De één één in sets leek een mooie impuls, maar het waren de gasten die de regie weer naar zich toe trokken in de derde set. 13-18 was er teveel aan. Taaij probeerde met het inbrengen van Trifon Lapkov en Dennis Borst nog wel impulsen aan zijn team te geven, maar het verschil was te groot. Van Schie maakte nog wel 17-24, maar spelverdeler Jay Blankenau besliste de set tegen zijn oude ploeg. De Canadees speelde de hele wedstrijd evenals een andere oud-lycurgiaan libero Just Dronkers. De kansen om voor het eerst in de historie plaatsing voor de poulefase af te dwingen lijkt daarmee een droom te blijven.