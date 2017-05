Lycurgus prolongeert kampioenschap; Orion ook in tweede finale met 3-1 verslagen

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn net als vorig seizoen weer landskampioen. De tweede landstitel in de historie van de club werd zondag in Doetinchem veroverd via een 3-1 overwinning op Seesing Personeel Orion. De eerste finale in deze best-of-two reeks won Lycurgus vorige week in MartiniPlaza ook al met 3-1. De setstanden waren 27-29, 22-25, 25-20 en 19-25. De intentie van Lycurgus is om net als het afgelopen seizoen weer in de Champions League te gaan spelen.

Het scenario voltrok zich zoals gevreesd werd in deze best-of-two finale. De ploeg van coach Arjan Taaij won de eerste twee sets en was daarmee kampioen, maar de wedstrijd moest daarna nog reglementair uitgespeeld worden. Dat gebeurde ook, maar niemand zat daar nog op te wachten. Zeker de paar honderd meegereisde Abiant Lycurgus supporters niet. Het was onhandig een weg te zoeken met de emoties. Feest willen vieren, maar nog niet echt mogen heel raar.



In de eerste set gaf Abiant Lycurgus wel een 18-12 voorsprong uit handen, waarna er vijf setpoints nodig waren om de zo belangrijke eerste set binnen te halen. Het was Joris Marcelis, die eerst een bal aan de verkeerde kant van de antenne terugspeelde en vervolgens fout serveerde, met twee fouten die de set uiteindelijk in Gronings voordeel besliste. De volgende uiteindelijk beslissende set gaf een iets ander score verloop. In dit geval moesten de gasten een achterstand van twee punten wegwerken bij 14-12. Dat gebeurde en toen Mikelis Berzins via een touché 23-20 scoorde was de titel nog maar twee punten weg. Berzins tekende ook voor 24-21, wat drie kampioenschapspunten opleverde.



Het eerste werd nog weggewerkt door Orion, maar bij de tweede was het raak. Eerst was er een goede smash van Wytze Kooistra. Deze bal werd nog ternauwernood verdedigd. Het was Nick Olson die de aanval van Pim Kamps blokte en daarmee de strijd om het kampioenschap in het voordeel van Abiant Lycurgus besliste. Het was de vijfde van in totaal negen finales die Abiant Lycurgus in de clubhistorie speelde die winnend afgesloten werd.