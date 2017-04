Lycurgus met vier spelers hofleverancier bij Oranje; drukke zomer voor Nederlands team

Dronkers, Van de Kamp en De Vries maakten vorig jaar al hun debuut bij de Lange Mannen. Van Schie maakte nog geen minuten in Oranje en kan opgaan voor zijn eerste interland. Alle tweeëntwintig spelers van de longlist zijn inzetbaar en mogen gebruikt worden door de bondscoach. Oranje is afgelopen dinsdag weer begonnen met trainingen voor de reeds beschikbare internationals. Er zijn deze zomer drie belangrijke doelen: het WK-kwalificatietoernooi in eigen land, de World League (drie poulewedstrijden in Den Haag) en het Europees Kampioenschap in Polen.

In 2002 nam het Nederlands herenteam voor het laatst deel aan de eindronde van het WK Volleybal. Na drie edities te hebben gemist wil Oranje er in 2018 in Italië en Bulgarije per se weer bij zijn. De equipe van bondscoach Vermeulen krijgt van 23 t/m 28 mei een unieke kans om zich in eigen huis te plaatsen voor het WK. Het WK-kwalificatietoernooi wordt gespeeld in Koog aan de Zaan (eerste drie wedstrijden) en Apeldoorn (laatste twee wedstrijden).

In de World League komt Nederland uit in groep 2, waarin het speelt tegen Egypte (twee keer), China, Turkije, Portugal, Tsjechië (twee keer), Zuid-Korea en Slowakije. In totaal bestaat groep 2 uit twaalf landen. Oranje moet in de top drie eindigen om de Final Four in Australië te bereiken. Via deze Final Four kan promotie naar groep 1 worden afgedwongen. Het derde en laatste pouleweekend wordt gespeeld op de gloednieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Het World League weekend in Den Haag wordt gecombineerd met de World Tour Beachvolleybal.

De Nederlandse volleyballers treffen op het Europees Kampioenschap in Polen (23 augustus t/m 3 september) titelverdediger Frankrijk, België en Turkije. De ploeg van bondscoach Vermeulen speelt zijn poulewedstrijden in Katowice. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinale. De nummers twee en drie spelen een play-off ronde.