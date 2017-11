Lycurgus klaar voor kraker in Champions League; Maaseik de tegenstander

Net als vorig jaar treft Abiant Lycurgus in de derde voorronde van de Champions League Noliko Maaseik. Woensdagavond om 19.00 is het zover in een vol Alfa-college Sportcentrum. Vorig jaar won de Belgische recordkampioen twee keer met 3-0. De hoop en verwachting is dat de ploeg van coach Arjan Taaij meer strijd kan leveren en misschien wel in staat is om te stunten.

‘Een absolute kraker’ noemde coach Arjan Taaij de hernieuwde tweestrijd tussen Lycurgus en Noliko Maaseik direct na afloop van de thuiswedstrijd tegen KV Luboteni in MartiniPlaza bijna twee weken geleden. De winnaar van deze tweestrijd plaatst zich voor de poulefase van de CEV Champions League en de verliezer gaat verder in de strijd om de CEV-Cup, waarin SWD Powersvolley Duren uit Duitsland de tegenstander is in december. Vanwege de Promotiedagen Noord-Nederland is het niet mogelijk om de wedstrijd in MartiniPlaza af te werken.



Noliko Maaseik is een zeer ervaren ploeg, maar de formatie de Britse coach Joel Banks hunkert alweer een aantal jaren naar het kampioenschap. De afgelopen vijf seizoenen ging de titel in de Liga A naar Knack Roeselare. Het is met negen nationaliteiten een zeer internationaal gezelschap. Na een wisselvallig begin van het seizoen werd recent de uitwedstrijd tegen Roeselare wel met 3-0 gewonnen. Zondag werd via een 3-0 zege op Gent de kwartfinale van de beker bereikt. Bij de veertienvoudig kampioen staan drie landsgenoten onder contract, waaronder de oud-Lycurgianen Jay Blankenau en Just Dronkers. Het weerzien met deze jongens maakt dit treffen natuurlijk extra speciaal.

Middenaanvaller Dennis Borst is positief gestemd. ' Iedereen is op en top gemotiveerd om te laten zien wat we waard zijn en we hebben denk ik zaterdag tegen Taurus (3-0 zege, red) al laten zien dat we de goede vorm te pakken hebben. Onze pass is stabiel, daarmee nemen we veel druk bij onszelf weg. Carlos speelt heel zuiver en als je ziet hoe Stijn aan de buitenkanten staat te slaan. Dan heb je zo'n enorm wapen. Dat is fantastisch.'