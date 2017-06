Lycurgus heeft selectie voorlopig compleet; Kooistra, Borst en Nijeboer maken twaalftal compleet

Dat Kooistra zou verlengen hing al in de lucht. Inmiddels is het definitief. De 33-jarige diagonaal had nog geen zin om te stoppen. 'Ik vind het leuk om nog een jaar door te gaan. We hebben weer een goed programma en van het vernieuwde team verwacht ik veel. Het zal lastiger voor mij worden gezien de groei die onze talenten doormaken. Het zou een goede zaak zijn als het stokje op die manier wordt overgenomen. Onderlinge concurrentie maakt het team alleen maar sterker.'



Youngster Nijeboer is geboren in Garnwerd. De libero verbleef op jonge leeftijd al een jaar met zijn ouders in Canada en sinds zijn tiende is Lageland zijn woonplaats. Via Dolus in Harkstede, de jongens-A van Lycurgus, een jaar Heren 4 en twee jaar Heren 2 sluit Nijeboer nu officieel aan bij de selectie van coach Arjan Taaij. Het afgelopen seizoen trainde Nijeboer al regelmatig mee. 'Ik heb afgelopen jaar redelijk veel opzij gezet om mijn eerste doel, een contract krijgen, te halen en ben blij dat die missie geslaagd is. De komende jaren hoop ik veel speeltijd te krijgen, zodat ik over twee jaar in de basis sta.'

Dennis Borst is kort na het afgelopen seizoen aan zijn knie geopereerd. Daar revalideert de middenaanvaller nu van. De verwachting is dat hij voor aanvang van het seizoen fit is. Met Kooistra, Borst en Nijeboer komt de selectie op twaalf. Eerder waren Sam Gortzak, Auke van de Kamp, Sander Scheper, Stijn van Schie, Pascal Hoogstra, Niels de Vries, Frits van Gestel, Carlos Mora Sabaté en Erik Mattson al vastgelegd voor komend seizoen. Of de selectie van Lycurgus nog verder uitgebreid wordt is afhankelijk van financiële mogelijkheden en bestuurlijke keuzes.