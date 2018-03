Lycurgus blijft op winstkoers; derde zege in kampioenspoule

Ook de derde wedstrijd in de kampioenspoule heeft Abiant Lycurgus in winst omgezet. In Houten werd woensdagavond met 3-1 gewonnen van SV Land Taurus. De setstanden waren 25-18, 25-20, 19-25 en 25-19. Concurrent Seesing Personeel Orion won ook, waardoor koploper Lycurgus vier verliespunten minder heeft dan de formatie uit Doetinchem.

Op voorhand een bijzonder affiche. Tegen de ploeg waar een paar weken terug zo dramatisch met 3-2 van verloren werd in de bekerfinale, maar over revanche werd geen moment gesproken. 'Daar winnen we de bekerfinale niet meer mee,' was de heldere conclusie van coach Arjan Taaij na afloop. In de eerste twee sets was er weinig aan de hand. De landskampioen had steeds een paar punten voorsprong. In set twee stond het op een gegeven moment zelfs 22-13. Beide sets werden soepel richting de 25 geloodst. In termen van coach Taaij was de eerste set clean en steady en de volgende set goed.

Zoals wel vaker is het bij een 2-0 voorsprong lastig om dan in het volgende deel de concentratie vast te houden. Het werd onrustig. ' Jelle van Jaarsveld scoorde in deze set ontzettend veel. Hij kreeg veel ballen en maakte daarmee het verschil. We hadden toen niet echt een goed antwoord en scoorden weinig vanuit de eigen blokverdediging,' aldus Taaij. Via een 18-13 en 23-17 achterstand ging de derde set met 25-19 naar de bekerwinnaar. Vervolgens stond Abiant Lycurgus er weer om vanaf 13-12 een gaatje te slaan naar 16-12. Kooistra tekende voor 20-15 en toen was duidelijk dat een 3-1 overwinning mee de bus in zou gaan. Van Gestel smashte 23-18 op het scorebord, waarna Mora Sabaté bij het tweede matchpoint door het midden genadeloos toesloeg.

En wat Taaij betreft speelde het geen enkele rol. ' We moeten vooruitkijken en onze eigen dingen doen. Het liefst met goed spel. Game by game.' In dat kader staat de volgende wedstrijd komende zaterdagavond op het programma. In het Alfa-college Sportcentrum is vanaf 20.00 uur Advisie SSS uit Barneveld de tegenstander.