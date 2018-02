Lycurgus begint aan kampioenspoule; voorportaal van play-offs

Lycurgus begint met een uitwedstrijd tegen de nummer zeven van het reguliere seizoen Coniche Topvolleybal Zwolle. Zwolle kwam in de kampioenspoule, omdat de nummer zes het Talentteam Papendal niet meedoet aan het vervolg. Het zal voor de ploeg van coach Arjan Taaij in eerste instantie wonden likken zijn na de pijnlijke 3-2 nederlaag in de bekerfinale. Daarom is het misschien prettig om niet met de lastigste opponent te beginnen. Zondag 4 maart is de eerste topper. Dan komt Seesing Personeel Orion uit Doetinchem op bezoek in het Alfa-college Sportcentrum.



Landskampioen Lycurgus eindigde de reguliere competitie met een voorsprong van vijf punten op Orion. Hier blijft maar één punt van over. Bij de start van de kampioenspoule krijgt Lycurgus als koploper vijf punten mee, de nummer twee vier punten, enzovoort. De beste twee na tien wedstrijden gaan in april in een best-of-five strijden om de landstitel. Het zal ook een kwestie zijn om fysiek helemaal fit te worden. Er is gedurende het seizoen eigenlijk nog geen moment geweest dat Taaij over een volledige selectie kon beschikken. Desondanks heeft de huidige landskampioen zich wel in de favoriete positie gemanoeuvreerd.