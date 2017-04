Lycurgus begint aan gevecht om titelprolongatie; zondag eerste finale in MartiniPlaza

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn nog vijf sets verwijderd van titelprolongatie. Na een mindere periode de eerste maanden van het jaar liet de ploeg van coach Arjan Taaij in de halve finale tegen Draisma Dynamo zoveel overtuiging zien dat de plek in de finale terecht is. Tegen de ploeg uit Apeldoorn werd in Groningen met 3-0 gewonnen en afgelopen zaterdag werd het in Gelderland een 3-1 zege. Tegenstander in de finale is net als vorig jaar Seesing Personeel Orion. De finale gaat over twee wedstrijden. Wedstrijd één begint zondag om 15.00 uur in MartiniPlaza.

‘We swingen weer op het veld, ‘ zei Wytze Kooistra vorige week zaterdag na afloop van de beslissende wedstrijd tegen Dynamo. Het was een veelzeggende opmerking van de aanvoerder. Tegen Dynamo liet de ploeg zien dat ze in staat is gebleken om de kwaliteit die een tijdje verborgen is geweest op te poetsen en naar boven te laten komen. Over de twee wedstrijden tegen Dynamo was er geen enkele twijfel dat Abiant Lycurgus duidelijk de betere was. Het tweeluik deed ook op geen enkele manier meer denken aan de twee thuisnederlagen eerder dit seizoen tegen de formatie uit Apeldoorn. Kooistra kijkt uiteraard uit naar de finale. 'Een mooie kans om MartiniPlaza weer vol te spelen. We zullen nog een keer vol aan de bak moeten, want Orion is een taaie ploeg. Een volle hal erbij en ik denk dat het helemaal goed komt.'



Op 11 december vorig jaar werd in Gelderland de uitwedstrijd in de competitie eenvoudig met 3-0 gewonnen. In één uur en zeven minuten werd het karwei daar geklaard. De thuiswedstrijd op 19 maart eindigde in een teleurstellende 3-1 nederlaag. 24 april 2016 was een historische datum, omdat toen voor het eerst in de geschiedenis de landstitel veroverd werd. Het is algemeen bekend dat het herhalen van een prestatie vaak beduidend lastiger is dan iets voor de eerste keer realiseren. Het leek er in de eerste maanden van het jaar absoluut niet op, maar Lycurgus lijkt kansrijk om de titel in Groningen te houden.