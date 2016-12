Levski Ball Sofia volgende Europese tegenstander voor Lycurgus

Het Europese avontuur van Abiant Lycurgus gaat in de CEV-Cup begin januari verder tegen Levski Ball Sofia uit Bulgarije. In de strijd om een plek bij de laatste zestien wordt op dinsdag 10 januari in Bulgarije gespeeld. Op woensdag 18 januari is de return in het Alfa-college Sportcentrum. De voorverkoop is inmiddels begonnen.

De Bulgaren wonnen donderdagavond in Montenegro de return tegen Jedinstvo Bemax Bijelo Polje met 3-0, nadat ze de heenwedstrijd ook met 3-0 gewonnen hadden. Het is de tweede keer dit seizoen dat de reis naar Bulgarije voert. In de Champions League was Dobrudja 07 in november de eerste tegenstander. Levski Ball Sofia is een club met een roemrijk verleden. De club werd vijftien keer landskampioen en mocht twaalf keer de nationale beker in de prijzenkast zetten.

De laatste landstitel dateert van 2009 en de beker werd voor het laatst in 2006 gewonnen. De selectie is volledig samengesteld uit Bulgaren. In de Bulgaarse Superliga staat Levski Ball Sofia momenteel vijfde met 19 punten ui 11 wedstrijden. Ter vergelijking. Dobrudja 07 staat derde en heeft vijf punten meer. Bij het bereiken van de laatste zestien is de winnaar van het duel Hapoel Mata-Asher Akko uit Israël en Fenerbahce SK Instanbul uit Turkije de volgende tegenstander.