Komend weekend belangrijke wedstrijd voor Lycurgus; de topper tegen Dynamo

Het is voor de volleyballers van Abiant Lycurgus een belangrijk weekend. De koploper van de Eredivisie krijgt zaterdagavond om 20.00 uur in het Alfa-college Sportcentrum nummer twee Draisma Dynamo uit Apeldoorn op bezoek. In december stond deze confrontatie ook al op het programma in de bekerstrijd. Toen verloor de ploeg van coach Arjan Taaij in Groningen vrij kansloos met 3-1. De winnaar van de tweestrijd is na dit weekend koploper.

Op woensdagavond 15 december vorig jaar had Lycurgus grote moeite hadden om het eigen spel vorm te geven. De servicedruk van Dynamo was zo groot dat daardoor de pass volledig ontregeld werd. Het is zaak om daar een antwoord op te vinden. Dynamo is mogelijk de grootste concurrent in de race naar prolongatie van de landstitel en dan is het van belang om in de onderlinge confrontaties kracht te tonen. Zoals dat medio november in de uitwedstrijd gebeurde. Een 2-0 achterstand in sets werd toen omgebogen in een 3-2 zege. Stijn van Schie speelde als invaller toen een hele belangrijke rol. Dat is alweer lang geleden.

Voor coach Taaij is het belang van de wedstijd duidelijk: “De inzet is primair om de koppositie te verstevigen. Als we een goed resultaat halen dan zetten we een belangrijke stap om tot en met de finale het thuisvoordeel te hebben. We staan er het beste voor en het is aan ons om het zo te houden. Het belangrijkste voordeel als koploper is om tot de finale de nummers twee en drie te ontlopen.” De Europese uitschakeling was teleurstellend, maar heeft ook een voordeel. “Het betekent dat we nu voor het eerst sinds de voorbereiding op het seizoen weer tijd hebben aan ons eigen spel te werken. De vele wedstrijden achter elkaar heeft ons wel opgebroken. In december en begin januari was het allemaal wat minder. Nu zijn we weer groeiende. Veel nieuwe dingen in ons spel komen er nu beter uit.”