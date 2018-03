Jeugdtoernooi Nordic Basketball Tournament alweer voor de 23e keer georganiseerd

Het belangrijkste onderdeel is het toernooi voor spelers tot 20 jaar. De volgende teams zullen aan dit toernooi deelnemen. Uiteraard is Donar van de partij. Verder de finalisten van vorig jaar BCM Orli Prostejov, de winnaar van 2017 en een topteam uit Tsjechië en Tornado Basketball Academy, één van de beste opleiders uit basketbal-land Litouwen. Uit Duitsland komt Piraten Hamburg, de nummer 6 van 2016, de NBBL jeugd van Hamburg. De Britten van Towers Myerscough College BA, nummer 5 van 2017 en absolute top in Engeland dit jaar zijn ook van de partij. Verder doen mee Oostende, al decennia de topclub van België. KK Jance, de Sloveense vertegenwoordiger, nu voor de zesde keer present en EWE Baskets Akademie Weser-Ems uit Oldenburg

Het U20 toernooi zal plaatsvinden in Sporthal Vinkhuizen van zaterdag t/m maandag. Er wordt dagelijks tussen 8:00 en ongeveer 20:00 uur gespeeld. De finale staat op maandag rond 14:00 uur gepland. Traditioneel wordt het internationale toernooi aangevuld met een aantal andere onderdelen. Zo is er een jeugdclinic voor de kids van 7 t/m 13 jaar, die zal plaatsvinden op Goede Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in Sporthal De Oude Alo te Groningen. Ervaren trainers en spelers van Donar zullen daar de jeugd kennis laten maken met de basketbalsport. Zaterdag 31 maart is er voor trainers uit binnen- en buitenland onze internationale coach clinic in het Alfa-College Sport en Bewegen, onder meer met een bijdrage van Meindert van Veen, assistent-coach bij Donar, over video-analyse.