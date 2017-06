Jeff Vermeulen wint bewogen 34e Omloop van Bedum; koers door valpartijen twee keer stilgelegd

De 34e Omloop van Bedum is dinsdagavond gewonnen door Jeff Vermeulen uit Exloo. Vermeulen was de snelste van een kopgroep van vier coureurs. Johan Knol uit Bakkeveen was tweede en Paul de Haan uit Meedhuizen kwam als derde over de streep. Adrie Lindeman uit Assen eindigde als vierde. De koers werd negatief gekleurd voor een zware valpartij in de beginfase van de wedstrijd.

Coen Rijpma uit Wolvega reed op de weg langs het Boterdiep vol op een betonnen paaltje en moest met onbekend letsel afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De koers werd stilgelegd omdat de renner van de Noordelijke Wielervereniging Groningen op het parcours lag en alle medische zorg nodig had. Een ambulance moest het parcours op kunnen en ook de traumahelikopter werd ingevlogen. Op dat moment waren er al vier koplopers. Met de vier voorop werd de wedstrijd hervat. Het werd geen koers over 100 kilometer. Beduidend minder, omdat de koers zeker twintig minuten stil lag.



Vermeulen, Knol, De Haan en Lindeman namen vrij snel een beslissende voorsprong van bijna een minuut. Verderop in de race vond op exact dezelfde plaats weer een valpartij plaats. Deze keer was onder andere Nick Zuidema uit Delfzijl de ongelukkige. Met een verwrongen voorwiel en de nodige schaafplekken verliet hij de koers. Op dat moment waren er diverse renners die er ook de brui aan gaven. Na de tweede hervatting reden de vier de finale in en ze lieten het op de eindsprint aankomen. Vermeulen was op papier de snelste en hij maakte de favorietenrol waar.



Een mooie naam op de erelijst van Bedum, maar helaas wel in een editie met een zwarte rand.