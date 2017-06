Japanse middenvelder voor FC Groningen; groot talent Ritsu Doan komt op huurbasis

Met het binnenhalen van Doan lijkt FC Groningen een aardige slag geslagen te hebben. In Nederland hadden zowel PSV als Ajax belangstelling voor het talent, die vorige week zijn negentiende verjaardag vierde. Doan is international van Japan onder 20 jaar. Tijdens het recente WK onder 20 in Zuid-Korea scoorde Doan drie keer. De 1.72 meter lange speler is een aanvallende middenvelder die vanaf de zijkant, maar ook centraal kan spelen. Doan is sinds 2015 actief voor Gamba Osaka in de Japanse J-League. Doan speelde 23 officiële wedstrijden voor zijn club en maakte vier doelpunten. Ook is Doan Japans jeugdinternational. In dertien duels kwam hij tot vijf treffers. Komende zondag, 25 juni, neemt Doan bij zijn huidige club Gamba Osaka afscheid nemen van het publiek bij de thuiswedstrijd tegen Kawasaki Frontale.