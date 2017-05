Hoofdsponsor Lycurgus tekent extra jaar bij; financiële steun nu tot medio 2019

Landskampioen Lycurgus is in ieder geval tot medio 2019 verzekerd van financiële ondersteuning van de hoofdsponsor Abiant Uitzendgroep. Dit nieuws werd maandagavond bekend tijdens het kampioensdiner in de Buitensociëteit aan de Meerweg in Haren. Het contract liep al tot medio 2018 en daar is nu een extra jaar aan toegevoegd. Het recent aangetreden bestuur onder leiding van voorzitter Paul van der Wijk is zeer ingenomen met dit heugelijke feit.