Historische zege Donar; 96-51 in Zwolle is grootste winst ooit in finaleduel play-offs

Donar staat op de drempel van titelprolongatie. De eerste twee duels in de finale laten zien dat de Groningers veel te sterk zijn voor tegenstander Landstede Zwolle. In Zwolle werd het dinsdagavond in het tweede duel 96-51 voor Donar. De stand in de best-of-seven serie is nu 2-0 voor Donar. Het was een historische avond, want nog nooit werd een duel in de finale van de play-offs met zo'n groot voorsprong beëindigd. Donderdagavond is de derde finale in MartiniPlaza.

In het eerste kwart leek het er nog even op dat Donar een lastige avond zou krijgen, maar het was schijn. De thuisploeg nam een 6-2 voorsprong, maar nog in hetzelfde kwart werd orde op zaken gesteld. Twee driepunters van Drago Pasalic en Arvin Slagter in het slot van de eerste tien minuten betekende een 21-12 voorsprong. Het was erop en erover, want bij rust was het al 42-24. Het echte spektakel was in het derde kwart te zien. Dit deel eindigde maar liefst in 36-6 voor de ploeg van coach Erik Braal. Het was een parodie op basketbal. Donar was veel en veel te sterk voor Zwolle. De ene score was nog mooier dan de andere.



In het laatste kwart was het allemaal een tikje minder. Belangrijke spelers als Lance Jeter, Chase Fieler en Pasalic werden op de bank gehouden, waardoor de bankspelers extra kansen kregen. De maximale voorsprong bedroeg in het derde kwart liefst 53 punten, waardoor de hapering niet echt gevoeld werd. Wat ook opviel was dat twaalf van de dertien spelers op het scorebord kwamen. Chase Fieler was topscorer met 16 punten en noteerde 10 rebounds. Normaal gesproken wordt Donar zondag in Zwolle voor de zesde keer in de historie van de club landskampioen.