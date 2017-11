Grootste deel etappeschema Healthy Ageing Tour bekend; finish op de Vismarkt in Groningen

De Healty Ageing Tour eindigt in 2018 op de Vismarkt in Groningen. De organisatie heeft het grootste deel van het etappeschema bekend gemaakt. De startplaats van de proloog is nog niet bekend. Een aantal etappes staan in het teken van de naderende gemeentelijke herindeling. Nieuw is dat er een paracyclingwedstrijd aan het evenement is toegevoegd.

Donderdag 5 april is Grootegast de locatie voor de start en finish van een omloop door Het Westerkwartier. Deze etappe is een samenwerking van de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn. Zij vormen samen vanaf 2019 de nieuwe gemeente Westerkwartier. Er wordt één grote ronde van circa honderd kilometer door de vier gemeenten gereden en er wordt afgesloten met plaatselijke omlopen rond Grootegast.

Vrijdag 6 april staat er een dubbele rit op het programma. Zo is er ‘s morgens een Oldambt-omloop met start en finish in het centrum van Winschoten. ‘s Middags wordt er vervolgens gestreden in een tijdrit met start en finish Stadskanaal. Deze dag zal het klassement flink worden opgeschut. Een dag later op zaterdag 7 april is een Hogeland-omloop voorzien met start en finish in Winsum. Deze rit is een samenwerking van de gemeenten Winsum, De Marne, Bedum en Eemsmond. Zij vormen in 2019 samen de gemeente Het Hogeland. Er wordt één grote ronde van negentig kilometer door deze vier gemeenten gereden. Daarna wordt er afgesloten met plaatselijke omlopen rond Winsum, waar de finishlijn zal liggen.

De grote finale is in hartje Groningen met start en finish op de Vismarkt. In de provinciehoofdstad wordt op een ronde van acht kilometer de afsluitende etappe verreden. Deze etappe voert door het Noorderplantsoen. In 2016 was de start op de Vismarkt met een ploegentijdrit. Dat zorgde destijds voor fraaie wielerplaatjes. Net als in voorgaande jaren, zijn ook de junior-vrouwen onderdeel van de ronde. Dit keer rijden zij de laatste drie dagen. Zij krijgen daarmee de omlopen voorgeschoteld in Winschoten, Winsum en Groningen Stad. Ze strijden op dezelfde parcoursen als de elite-vrouwen. Net als de wielrenners met beperking zullen doen op de woensdag, donderdag en vrijdag.