Groningse sportploegen doen goede zaken

FC Groningen won in extremis met 2-3 van Go Ahead Eagles. Diep in blessuretijd schoot Mimoun Mahi de beslissende goal tegen de touwen.



Door de winst staan de Groningers op de tiende plaats in de competitie. De club aast op de negende plaats, wat recht geeft op een plekje in de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op Heracles is slechts één punt. De Groningers moeten nog twee wedstrijden spelen.



Basketbalclub Donar zette in de halve finales van de play-offs de stand tegen New Heroes Den Bosch op 1-0. In de eigen Martiniplaza wonnen de Groningers met 84-76. Clubheld Jason Dourisseau werd topscorer met 18 punten. De Groningers moeten nog drie wedstrijden winnen om de finale te halen.



Volleybalclub Lycurgus haalde zaterdagavond de finale van de play-offs om de landstitel. In Apeldoorn won het van Dynamo met 1-3. Eerder werd de thuiswedstrijd ook al met 3-0 gewonnen. Dat is knap, want eerder dit seizoen verloren de Groningers meerdere keren van Dynamo. De Groningers eindigden in de competitie ook als derde.



De regerend landskampioen speelt nu op 30 april de thuiswedstrijd in de finale tegen Seesing Personeel Orion uit Doetinchem.