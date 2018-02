GIJS naar kampioenschapsfinale eerste divisie

De ijshockeyers van GIJS uit Groningen hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs om het kampioenschap van de eerste divisie. Nadat vrijdagavond in Nijmegen al met 6-1 gewonnen werd van het tweede team van AHOUD Devils, was zaterdagavond een 3-2 zege voldoende om de halve finale in een best-of-three serie te winnen. Tegenstander in de finale is het Toekomstteam van UNIS Flyers uit Heerenveen.