GIJS moet een stap terugdoen; onvoldoende spelers voor BeNe-League

IJshockeyclub GIJS Groningen doet volgend jaar noodgedwongen een stap terug. Nadat vorig seizoen de sprong gemaakt werd naar het hoogste niveau in Nederland, de BeNeLeague, is nu al duidelijk dat het niet lukt om op dit niveau actief te blijven. Er vertrekken teveel belangrijke spelers. De financiële middelen ontbreken vermoedelijk om adequate vervangers te vinden. Om die reden is besloten om volgend seizoen weer in de Eerste Divisie uit te komen.

Dat is een dikke tegenvaller voor ijshockeyminnend Groningen. Het afgelopen seizoen speelde de ploeg van coach Arjan Peters wel een marginale rol in de BeNe-League. In Poule B eindigde GIJS van de zeven teams als voorlaatste. GIJS had al een team in de Eerste Divisie. In dit team zijn ook spelers afgevallen, waardoor besloten is om vanuit de beschikbare spelers een team voor de Eerste Divisie te vormen. Het is wel de bedoeling om een dusdanig sterke ploeg te krijgen dat meegedaan wordt om het kampioenschap. Het bestuur van GIJS maakte de stap naar de BeNe-League, omdat men van mening was dat anders een zonnige toekomst voor het ijshockey in Groningen en omgeving zeer onzeker was.