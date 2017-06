Gerben Boonstra naar Nic.; komt over van rivaal LDODK uit Gorredijk

Met ingang van het volgende seizoen maakt Gerben Boonstra deel uit van de selectie van Nic. De 19-jarige Boonstra, opgegroeid bij Kinea in De Knipe, is afkomstig van LDODK, waar hij de afgelopen twee seizoenen met de A1 in de hoofdklasse speelde. Nic. heeft versterking nodig, omdat een aantal dragende spelers na dit seizoen niet terugkeert.

De eerstejaars student fysiotherapie vestigt zich komende zomer in Groningen en vond de stap naar Nic. daarom een logische. “De randvoorwaarden op technisch en fysiek gebied zijn bij Nic. uitstekend geregeld, waardoor ik mijn ambitie om het hoogst haalbare te bereiken kan verwezenlijken. Ik denk dat ik bij Nic. veel kan leren en hoop samen met de club door te groeien naar de Korfbal League,” aldus Boonstra.

De technische staf van Nic. toont zich zeer content met het aantrekken van Boonstra. Hoofdcoach Jan Jouke Flokstra: “ Ik ben erg blij met de komst van Boonstra. Ik wil graag werken met een jonge, enthousiaste en fanatieke ploeg. In dat plaatje past Boonstra uitstekend. Ik zie in hem een speler met een groot potentieel. Ik hoop dat naast Boonstra nog een aantal spelers komen, zodat we de selectie voor volgend seizoen weer goed op orde hebben.” Recent trad een nieuw bestuur aan en hun belangrijkste opdracht is om de staande organisatie verregaand te professionaliseren.