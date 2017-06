Geen World Tour status voor Healthy Ageing Tour; verzoek door UCI afgewezen

De wedstrijd die traditioneel in de eerste week van april verreden wordt en in het verleden de Energiewacht Tour heette blijft nu een zogeheten 2.2 wedstrijd en kan even sterk bezet zijn als het tot nu toe is geweest. In de afgelopen editie waren bijvoorbeeld zowel de Olympisch kampioene Anna van der Breggen als de wereldkampioene Amalie Diederiksen uit Denemarken van de partij. Op de wielerwebsite Cycling Online laat Rondhuis weten het jammer te vinden dat de gewenste promotie voorlopig niet doorgaat, maar dat ze verder gaan met het neerzetten van een evenement op topniveau voor zowel de wereldtop bij de vrouwen als junioren.



Rondhuis laat ook weten dat de Healthy Ageing Tour volgend jaar begint met een individuele tijdrit van twintig kilometer. Waar is nog niet bekend. Verder wordt de slotetappe niet meer, zoals de afgelopen drie edities het geval was, op het Duitse eiland Borkum verreden. Ook komt er een paracycling wedstrijd.