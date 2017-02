Financiële meevaller voor Kim Polling; bonus voor eerste plaats wereldranglijst

Polling stelde teleur op de Olympische Spelen in Rio, waar ze in de eerste ronde werd uitgechakeld, maar haar nummer één positie op de wereldranglijst kwam niet in gevaar. Het is sowieso een goede week voor de bijna 26-jarige Polling. Een paar dagen gelden heeft ze de opleiding tot leraar in het basisonderwijs met succes afgerond. Polling is inmiddels verhuisd naar Italië waar ze gaat trainen bij de trainingsgroep van haar vriend Andrea Regis. De afgelopen periode revalideerde Polling in Groningen bij Medisch Centrum Zuid om te herstellen van blessures aan haar ellebogen.