Feyenoord-supporter Rob de Waard fietst landstitel tegemoet; in drie dagen van Groningen naar Rotterdam

De 61-jarige De Waard vertrekt donderdagochtend 4 mei om 8.30 uur bij het Huis voor de Sport, Laan Corpus den Hoorn 100-7, in Groningen en hij hoopt zaterdag 6 mei in de loop van de middag voor het Stadhuis op de Coolsingel aan te komen. Om vervolgens een dag later het kampioenschap te omarmen als Feyenoord op Woudenstein aantreedt tegen stadgenoot Excelsior.



De ludieke actie komt voort uit het feit dat De Waard zich een aantal weken geleden in kleine kring liet ontvallen dat als Feyenoord kampioen zou worden hij op de fiets naar Rotterdam zou gaan. ‘ Geen woorden maar daden zeg ik. Feyenoord-supporter zijn, is ook vaak afzien en dat kan dit avontuur ook worden.’ De Waard onderneemt zijn tocht op een Giant racefiets, die hij in 1998 kreeg toen hij afscheid nam als Directeur Sport en Recreatie van de Gemeente Utrecht.



Op 18 februari 1962 zette de toen 7-jarige De Waard zijn eerste stappen in Stadion De Kuip. Het betrof de wedstrijd Feyenoord – DWS, uitslag 5-2. De Waard is geboren in Doesburg, maar een oom woonde in Vreewijk. Een wijk aan de overkant van De Kuip. ‘Dan gingen we daar met mijn vader koffie drinken en daarna naar de wedstrijd. Je weet het he, één keer in De Kuip, altijd in De Kuip.’ Ook was het in die jaren dat de kleine Rob met zijn ouders vaak met de trein naar familie in Dordrecht ging en dan steevast langs De Kuip kwam. Hetgeen altijd grote indruk maakte.



Het wordt het tiende kampioenschap van Feyenoord dat De Waard bewust mee gaat maken. ‘Wat hebben we er lang op moeten wachten. Achttien jaar man. Het was een hele lange tijd volhouden met slechts een enkel hoogtepunt.’ Bijvoorbeeld het winnen van de Uefa-Cup in 2002. Uiteraard waren er meer hoogtepunten in de langjarige relatie die De Waard met zijn Feyenoord heeft. Zo had hij het geluk dat Cruijff gecontracteerd werd ten tijde dat hij begin jaren tachtig van de vorige eeuw in Rotterdam studeerde. Een seizoenkaart was toen snel gekocht. Maar de studie werd afgerond, waardoor de Havenstad vaarwel gezegd werd en er een tijd aanbrak zonder seizoenkaart.



Een half jaar voor het laatste kampioenschap van de Rotterdammers in 1999 kocht De Waard voor hem en zijn twee zoons Tijs en Rens een halve seizoenkaart. Sinds die tijd werd er bijna geen wedstrijd gemist. De Waard zag ik zijn leven meer dan vijfhonderd wedstrijden van zijn club in het mooiste stadion van Nederland. Zoon Rens werkt ondertussen als social media coördinator bij Feyenoord. Hij, samen met andere familie en vrienden, wacht zijn vader zaterdagmiddag op. Op zaterdag rijdt De Waard de derde en laatste etappe in het tenue van Feyenoord naar Rotterdam om zich als het goed gaat een dag later in hetzelfde shirt in het feestgedruis te storten.