FC Groningen zo goed als kansloos in play-offs; na 4-1 thuisnederlaag tegen AZ

De eindsprint van FC Groningen in de reguliere competitie om überhaupt de play-offs nog te halen was indrukwekkend. Zondag werd in Enschede met 5-3 van FC Twente gewonnen en de doelpunten vielen de laatste wedstrijden als rijpe appelen. Het contrast was woensdagavond dan ook veel te groot. De spelers van trainer Ernest Faber was geen schim van de formatie van de laatste weken. Het lukte regelmatig niet om een pass over een paar meter bij een medespeler te krijgen. Het begin ging nog wel, maar daarna holde het niveau achteruit. Mogelijk dat de afwezigheid van Minoun Mahi voorin een rol speelde. De topscorer is tegen Twente geblesseerd geraakt en is mogelijk zaterdag weer inzetbaar.



Zijn vervanger Alexander Sørloth bakte er bijzonder weinig van hetgeen de aanval niet ten goede kwam. Terwijl iedereen rekening hield met een 0-0 ruststand, maar Alireza Jahanbakhsh dacht daar anders over op aangeven van Jonas Svensson schoot hij de bal tussen paal en doelman Sergio Padt door: 0-1. Direct na de pauze probeerde de thuisploeg het wel, maar kreeg in de 66e minuut de deksel op de neus. Nadat AZ al diverse kansen onbenut had gelaten schoot Wout Weghorst uit een voorzet binnen. Twee minuten later was er eindelijk iets te vieren. Jesper Drost kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten en aarzelde niet; 1-2.



Zes minuten later viel de beslissing. Invaller Calvin Stengs was de maker. Dat Weghorst in de extra tijd de vierde treffer ook nog liet aantekenen, maakte de avond nog zuurder. De 20.000 toeschouwers verlieten zeer teleurgesteld het NoordLease Stadion. De kans dat ze volgende week nog een keer heen mogen is zo goed als nul.