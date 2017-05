FC Groningen toch nog naar play-offs; sterke eindsprint brengt kans op Europees voetbal

FC Groningen heeft deelname aan de play-offs te danken aan een sterke eindsprint. In de laatste zes wedstrijden werden dertien punten behaald. Wat ook opviel was het aantal doelpunten. De ploeg van coach Ernest Faber had lange tijd moeite met de productie, maar in die laatste zes wedstrijden werden maar liefst 19 doelpunten gemaakt. De vijf tegen Twente waren allemaal van behoorlijk gehalte. In de tweede minuut was het al raak toen Bryan Linssen bij de tweede paal een voorzet van Glenn Bijl simpel tegen de touwen joeg. Twente maakte nog wel gelijk, maar Oussama Idrissi scoorde in de 25e en 29e minuut op fraaie wijze van afstand twee keer. Een eigen doelpunt kort voor rust bracht Groningen in veilige haven.



In de wetenschap dat Heracles in Rotterdam met 2-0 achter stond tegen kampioen Feyenoord was halverwege al duidelijk dat plaatsing voor de play-offs zou goed als binnen was. Na rust vielen nog drie doelpunten, maar dat had slechts statistische waarde. Alexander Sørloth kopte na een kleine zeventig minuten de vijfde voor Groningen binnen. In een stadion waar FC Groningen het traditioneel lastig heeft en vaak met grote nederlagen weer huiswaarts gingen. De zege viel weinig op af te dingen. Toch opmerkelijk dat de groenwitten het nog gered hebben. Na de mislukte seizoenstart leek het er direct na de winterstop op dat na de 4-1 zege in Almelo bij Heracles het linkerrijtje binnen handbereik was.



Dat lukte niet, omdat er enorm de klad kwam in de prestaties van de FC. Een serie van tien wedstrijden zonder zege, waarvan zeven gelijke spelen, volgde. Het aantal lege stoelen in het NoordLease Stadion nam toe en het publiek was ontevreden. Het waren de topscorers Mimoun Mahi en Bryan Linssen die er voor zorgden dat FC Groningen weer ging swingen. De twee aanvallers scoorden aan de lopende band. De Limburger maakte in zijn laatste negen wedstrijden ook negen doelpunten. Mahi scoorde na de winterstop elf keer, waarvan zeven in de laatste zes duels. Van de negentien gescoorde goals namen deze beide aanvallers er twaalf voor hun rekening.



Tegen AZ kan het alle kanten op gaan. Het andere duel gaat tussen FC Utrecht en sc Heerenveen. De return van donderdag wordt zaterdag 20 mei om 20.45 uur gespeeld. De finale wordt gespeeld op Hemelvaartsdag 25 mei om 20.45 uur en zondag 28 mei om 12.30 uur. De hoogst geëindigde ploeg heeft dan het thuisvoordeel.