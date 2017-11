FC Groningen put moet uit 2-1 nederlaag bij Heracles; strijdend ten onder

Hij liet na afloop weten een strijdbaar elftal te hebben gezien. Een ploeg die de nodige energie aan de dag legde en de neuzen in dezelfde richting had staan. Dat mocht misschien zo zijn, maar het leverde geen punten op. FC Groningen blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het leek uiteindelijk af te gaan op een 1-1 gelijkspel totdat Django Warmerdam het nodig achtte om een overtreding te maken in het strafschopgebied. Hij vloerde Brandley Kuwas in de 82e minuut op de achterlijn. Jeff Hardeveld kende geen pardon en benutte de penalty. Achteraf het beslissende moment in de wedstrijd.



Tot nu toe werden alle vijf de uitwedstrijden in de competitie dit seizoen verloren. Ook in de strijd op de KNVB-beker werd op vreemde bodem verloren. In Almelo had Groningen gezien het spelbeeld beduidend meer verdiend dan een nederlaag. De gelukmeter slaat nog totaal niet positief uit, waardoor het bijna ook logisch is dat de onderliggende partij er dan uiteindelijk met de winst vandoor gaat. Het moet frustrerend zijn voor iedereen die de FC een warm hart toedraagt dat ze de zwarte bladzijde waar al een tijdje op geschreven wordt, maar niet omgekeerd krijgt. Tegen Heracles bleek dat de gifbeker nog steeds niet leeg is.



De twee dissidenten Mimoun Mahi en Oussama Idrissi kregen na rust weer speelminuten. Mahi kwam er direct na rust in en Idrissi in de loop van de tweede helft. Na een achterstand in de 17e minuut wist Lars Veldwijk in de extra tijd van het eerste bedrijf een strafschop te benutten. Dezelfde Veldwijk vertelde na afloop dat de spelers er nog steeds vertrouwen in hebben en dat er goed gestreden is. Zo lijkt het er ondanks de nederlaag op dat de rijen in de club weer definitief gesloten zijn en dat Faber nog zeker twee weken op de bok zit. In verband met interlands wordt er komend weekend niet gevoetbald in de Eredivisie.

Op zondag 19 november komt Vitesse naar het Noordlease Stadion en Feyenoord de week daarna. Lastige tegenstanders, maar wie weet kan de gelukmeter vanaf dan positieve metingen noteren. Feit is wel dat de situatie rondom groenwit meer dan zorgelijk blijft.