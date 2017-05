FC Groningen oefent tegen de Koemannen; Everton op 22 juli tegenstander in voorbereiding

FC Groningen heeft het oefenprogramma voor het nieuwe seizoen zo goed als rond. De eerste training is op zaterdag 1 juli op Sportpark De Koepel in Haren. Deze inmiddels traditionele training begint om 15.00 uur. De meest in het oog springende oefenwedstrijd is die tegen Everton. Op zaterdag 22 juli komt de Engelse club, waar Ronald en Erwin Koeman de scepter zwaaien naar het Noordlease Stadion. De aftrap van dit duel is om 17.00 uur.

De eerste oefenwedstrijd tegen de RWE Eemsmond selectie staat gepland voor woensdagavond 5 juli in Warffum. Twee dagen later trekt de ploeg van coach Ernest Faber naar Winsum, waar VV Winsum de sparringpartner is. Beide wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Op zondagmiddag 9 juli is derdeklasser Annen aan de beurt. Momenteel nog onder voorbehoud wordt van 12 tot 19 juli een trainingskamp in Duitsland belegd. Zaterdag 15 juli staat in dat geval een oefenwedstrijd tegen SV Rödinghausen gepland, een club die uitkomt in de Regionalliga West. Als het definitief doorgaat is VFL Bochum, de club van trainer Gertjan Verbeek uitkomende in de Tweede Bundesliga, op 19 juli de opponent. Drie dagen later volgt dan Everton als serieuze tegenstander. Voor zaterdag 29 juli wordt nog naar een tegenstander gezocht. Dat geldt ook voor 4 of 5 augustus. Op zondag 6 augustus is de Open Dag, waarna in het weekend van 11 augustus de competitie begint.