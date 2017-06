FC Groningen neemt keeper Begois over van PEC Zwolle

FC Groningen heeft donderdag Kevin Begois gepresenteerd als nieuwe tweede keeper. De 35-jarige Belg, die ruim tweehonderd wedstrijden keepte in het betaalde voetbal, komt over van PEC Zwolle.

Begois, die een contract tekende voor één jaar met een optie op nog een seizoen, moet de stand-in worden van eerste keeper Sergio Padt. Door het vertrek van Peter van der Vlag en Stefan van der Lei zag FC Groningen zich genoodzaakt in ieder geval één nieuwe doelman aan te trekken.



“Met Kevin Begois hebben wij een doelman weten binnen te halen met een enorme schat aan ervaring”, aldus technisch manager Peter Jeltema. “Dat vonden wij belangrijk in de samenstelling van de selectie richting het nieuwe seizoen.”



De sluitpost gaat zijn lange actieve loopbaan dus nog minimaal met één seizoen verlengen bij FC Groningen. “En daar ben ik fier op”, aldus de Vlaming. “Ik kom met een heel goed gevoel deze kant uit.”



Begois realiseert zich dat Sergio Padt in principe eerste doelman is van FC Groningen. “Er is mij een duidelijk beeld geschetst. Ik kom als tweede doelman, maar wel met het idee om de juiste impulsen te geven, mijn ervaring mee te brengen en een ondersteunende rol te hebben. Ik ga keihard aan de bak en zal laten zien wat ik waard ben.”